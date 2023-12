Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, sambata seara, dupa ce o masina a intrat intr-un stalp in municipiul Sibiu. Autoturismul era condus de un tanar de 23 de ani care are dreptul de a conduce suspendat. El este in stare grava, intubat, cu traumatism cranian sever.

- La data de 24 decembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Belinț au reținut un barbat, in varsta de 29 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. In fapt, la aceeași data, in jurul orei 19:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca un șofer ar fi fost implicat intr-un…

- Un teribil accident rutier, care a avut loc luni noapte, la ieșirea din Constanța, s-a soldat cu decesul unui tanar salvamar. Barbatul in varsta de 24 de ani a murit pe loc in urma impactului devastator cu sensul giratoriu de pe Bd. I.C.Bratianu. Tragedia ar fi fost provocata de viteza excesiva.

- Tragedie in lumea jurnaliștilor din Romania. Bogdan Stamatoiu, redactorul-șef adjunct de la Gazeta Spoturilor, a ajuns in stare grava la spital. Din primele informații, acesta ar fi intrat cu mașina intr-un stalp intenționat. Din primele informații, acesta ar fi incercat sa recurga la un gest extrem.…

- Doua TIR-uri, transportoare auto, au fost implicate intr-un accident rutier, marți, pe DN 7 – Valea Oltului, in județul Sibiu. Traficul rutier este blocat. Polițiștii rutieri au intervinit la un accident de circulație produs pe DN 7, Valea Oltului, la km. 247+600m, accident in care sunt implicate doua…

- Un tanar in varsta de 18 ani este in stare critica, fiind preluat de un elicopter SMURD, dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de tren in localitatea Nimigea de Jos, județul Bistrița-Nasaud. Cei 150 de pasageri din tren au fost evaluați medical,

- Un tanar de 29 de ani, din Corbii Mari, și-a pierdut viața sambata dupa-amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe un camp din afara localitații Corbii Mari. Barbatul a decedat la spital din cauza leziunilor suferite. Nenorocirea s-a produs intr-o curba deosebit de periculoasa. Șoferul a pierdut controlul…

- Este nevoie urgenta de sange pentru un tanar in varsta de 20 de ani, din Campia Turzii, care a fost implicat ieri intr-un grav accident rutier in Feleacu.Tanarul se afla internat in stare grava la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Cluj-Napoca.Vlad Circo a fost implicat ieri intr-un accident grav…