Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au decedat și un copil a fost ranit dupa ce mașina in care se aflau a lovit o autoutilitara, la intrare in localitatea Mirșid din județul Salaj. In autoturismul care a lovit autoutilitara se aflau patru persoane. Doi pasageri au fost gasiți morți, in mașina, de primele echipaje ajunse la…

- Doua persoane au murit, marți dupa-amiaza, intr-un accident de circulație care a avut loc in județul Salaj, la intrare in localitatea Mirșid. Un copil a fost transportat la spital. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1H Jibou-Șimleu…

- Trei persoane au murit in urma unui accident care a avut loc pe DN7, in județul Dambovița. Mașina in care se aflau cele trei persoane a lovit un camion. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de la SMURD, pompieri și Poliție. Accidentul a avut loc sambata dimineața pe DN7 intre Slobozia Moara…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca doua autocisterne au fost implicate intr-o coliziune pe DN 66 Hațeg – Petroșani, la kilometrul 151+600 metri, in zona localitații Crivadia, județul Hunedoara.In urma accidentului, unul dintre șoferi a fost ranit ușor.O cisterna…

- ,,Pe DN 72 Targoviste-Gaesti, in apropierea localitatii Dragodana, judetul Dambovita, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autotrenuri", precizeaza Centrul Infotrafic, , anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.In urma impactului, doua persoane au fost ranite.Conform aceleiasi…

- Traficul rutier si feroviar va oprit timp de trei ore, sambata, pentru efectuarea unor lucrari urgente in zona Pasajului CF Bocsa din judetul Salaj, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "In intervalul orar 14,00-17,00, circulatia rutiera va fi inchisa pe DN 1F Zalau - Satu Mare,…

- Traficul este intens, duminica dupa-amiaza, pe sensul de deplasare catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Autoritatile au recomandat soferilor mai multe rute alternative.

- Traficul rutier a devenit intens pe DN 1. In mai multe zone ale sensului de mers spre munte este aglomerație, iar in altele s-au format coloane de mașini. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la acesta ora (10.00), pe DN1 Bucuresti – Brasov traficul…