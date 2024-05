Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in tara, in cadrul unei ample operatiune de combatere a infractiunilor economico-financiare si a celor de natura judiciara. „Astazi, 28 mai 2024, Inspectoratul General al Politiei Romane, impreuna cu Ministerul Public – Parchetul de pe langa…

