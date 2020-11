Accident grav în Constanța. Un șofer a murit și o femeie este grav rănită Un barbat a murit și o femeie aflata cu el in mașina este in stare grava, dupa ce au intrat in plin intr-un camion la ieșirea din localitatea Lumina din județul Constanța. Polițiștii constanțeni au transmis ca accidentul s-a produs pe DN 22, intre un autoturism, condus de un barbat de 41 de ani si un autocamion, condus de un barbat de 27 de ani. Pompierii au intervenit cu o mașina de descarcerare pentru a reuși sa scoata victimele din mașina. “Au fost gasiti un barbat (41 ani) care, din pacate, a fost declarat decedat si o a doua victima, o femeie (40 ani) inconstienta, care a fost preluata de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

