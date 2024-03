Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de aproximativ 80 de ani a fost gasit mort, sambata, in zona unui incendiu de vegetatie uscata produs intre localitatile Dumbravita si Perisor din judetul Bistrita-Nasaud, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj. Un barbat a murit ars de viu, marți seara, dupa ce a provocat un incendiu de vegetație. Trupul carbonizat al victimei a fost gasit de pompierii. Medicii nu au mai avut nicio șansa sa ii salveze viața.

- Tragedie ingrozitoare in Brașov. Un barbat a murit pe loc, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un camion. Șoferul a fost gasit fara suflare, iar medicii nu au mai putut sa nimic, decat sa confirme decesul. Iata cum s-a produs impactul.

- Caz șocant in Calarași. Un barbat a murit in timp ce se afla la priveghiul prietenului sau, dupa ce a pus un pariu cu alte persoane. Medicii nu au mai putut sa il salveze, iar acum cei prezenți regreta ceea ce s-a intamplat. Iata de la ce a pornit totul.

- Tragedie de proporții in Cluj. Un barbat imobilizat la pat a fost gasit mort, in urma unui incendiu grav. A fost ars de viu in flacarie care i-au cuprins locuința. Pompierii au acționat de urgența, insa nu au mai putut sa ii salveze viața.

- Un incendiu a izbucnit, in cursul nopții trecute, la o casa de locuit din localitatea Muntele Sacelului. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar și polițiștii. ”Pompierii au gasit casa de locuit, cu o suprafața de aproximativ 80mp,…

- Un barbat de 38 de ani, din județul Cluj, a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce șoferul mașinii in care se afla a intrat cu mașina intr-un stalp de electricitate, relateaza Mediafax.Accidentul s-a produs noaptea pe DN1C, in Rascruci, județul Cluj. Un șofer de 36 de ani, din județul…

- Tragedie azi, 9 decembrie, in comuna Mireșu Mare. O persoana a fost gasita carbonizata intr-o casa care a fost cuprinsa de flacari. La stingerea incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Baia Mare, Punctul de Lucru Somcuta cu un echipaj de stingere si un echipaj SMURD…