Stiri pe aceeasi tema

- ”Un conducator auto in varsta de 40 de ani, care se deplasa pe strada Hasdatii din municipiul Gherla, ajuns la trecerea cu cale ferata, a intrat in coliziune cu trenul Inter Regio, care se deplasa pe ruta Iasi-Timisoara. In urma impactului, din nefericire, a rezultat decesul barbatului”, a transmis…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Dej și-a pierdut viața joi dupa amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita in plin la o trecere la nivel cu calea ferata din Gherla. Tragicul eveniment s-a petrecut in jurul orei 14.20 la trecerea la nivel cu calea ferata de la […] Articolul Accident…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14, in municipiul Gherla. Din primele informații, accidentul s-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferata spre cartierul Hașdate. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului…

- Accidentul a avut loc în jurul orei 14.15, în municipiul Gherla. „Un conducator auto în vârsta de 40 de ani, care se deplasa pe strada Hașdații din municipiul Gherla, ajuns la trecerea cu cale ferata, a intrat…

- Un autoturism a fost acroșat de un tren joi dupa-amiaza, in jurul orei 14.15, la Gherla. Evenimentul s-a petrecut la bariera de pe drumul spre Hașdate. La locul accidentului au intervenit echipaje medicale, echipaje de descarcerare ale pompierilor și poliția. Mașina a fost lovita de un tren de calatori,…

- Un accident feroviar a avut loc joi, 1 iulie, in jurul orei 14:00, in municipiul Gherla. In urma impactului, șoferul mașinii a murit.„Un conducator auto in varsta de 40 de ani, care se deplasa pe strada Hașdații din municipiul Gherla, ajuns la trecerea cu cale ferata, a intrat in coliziune cu trenul…

- Un accident mortal a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 06:40, pe DN1C, in municipiul Dej. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, in varsta de 56 de ani, care se deplasa pe strada Valcele din municipiul Dej, dinspre Gherla inspre Dej, a parasit sensul de deplasare, trecand pe…

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, pe strada Hașdații din municipiul Gherla. Din primele informații, un biciclist in varsta de 71 de ani, din municipiul Gherla, care se deplasa pe strada Hașdații, dinspre Gherla inspre Hașdate, ar fi efectuat un viraj la…