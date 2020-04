Accident cu un rănit, în Gilău. Un șofer a intrat cu mașina într-un TIR Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, un șofer de 61 de ani din comuna Poieni, județul Cluj nu a acordat prioritate la intersectia cu cu drumul național înspre Huedin și a lovit un ansamblu de vehicule, condus de un barbat, de 55 de ani din Beiuș, județul Bihor. Șoferul mașinii a fost transportat la o unitate medicala pentru a primi îngrijiri. Conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul testarilor fiind negativ. Citește și Bilanț sumbru pe drumurile din Cluj, în 2019: 385 de accidente grave, soldate cu 39 de… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

