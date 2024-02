Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa un accident care a avut loc pe DN 68A, in zona localitații Coșava, județul Timiș, intre un camion și o autoutilitara. „Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, […]…

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe A1 Sebeș-Sibiu și pe alte tronsoane de autostrada. Unde se fac reparații CNAIR a anunțat restricții de circulație pentru lucrari care sunt efectuate joi, 25 ianuarie, pe un tronson din autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Mai sunt restricții și pe A1 Pitești-București,…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs, sambata, pe autostrada M5, in apropiere de Kecskemet, a anuntat Serviciul National de Ambulanta din Ungaria, potrivit... The post Microbuz cu numere de Timiș, implicat intr-un accident grav de circulație in Ungaria appeared first on Special Arad…

- Un grav accident de circulație s-a produs duminica dimineața pe drumul național 1C, pe raza localitații clujene Rascruci, unde o persoana a fost accidentata de un autoturism. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt aproximativ 30 de…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C, localitatea Jucu de Mijloc, judetul Cluj, s a produs un accident rutier.In incident au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau noua persoane."In urma impactului a rezultat o victima din microbuz,…

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce trei autovehicule s-au ciocnit, sambata dupa-amiaza, pe DN 1, in Predeal, județul Brașov. Circulația rutiera este blocata, valorile de trafic fiind ridicate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, localitatea Predeal,…

- Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri si se estimeaza reluarea normala a circulatiei in 30 de minute.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 68A Lugoj Cosevita, in zona localitatii Cosava, judetul Timis, un ansamblu de vehicule a acrosat o persoana…

- REȘIȚA – Deoarece unii instructori ai școlilor de șoferi confunda bulevardul cu straduțele, nu elevii unitaților de invațamant ingreuneaza traficul din oraș, ci cei ai școlilor de șoferi. Situația e cunoscuta primariei, fiind sesizata de șoferii iritați de prezența pe arterele circulate a invațaceilor…