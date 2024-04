Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane care se aflau intr-un microbuz au fost ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc marti seara pe DN 7, la iesirea din Deva spre Arad, dupa ce autovehiculul a intrat intr-un parapet care desparte sensurile de mers ale drumului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara,…

- 7 persoane au fost ranite intr-un accident produs marți seara la intrare in Deva, pe sensul de mers dinspre Arad. Un microbuz care se deplasa dinspre Mintia spre Deva a intrat in parapetul care desparte sensurile de mers.Pompierii au scos cele 7 victime din microbuz, potrivit Mediafax.

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac, marți, șapte noi percheziții in județul Arad, intr-un dosar deschis in octombrie 2023 privind constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda calificata.

- Aproape ca nu este zi in care pe drumurile din Salaj sa nu se petreaca vreun accident de circulație. Duminica, 7 aprilie, pe drumul național 1 H, intre localitațile Babeni și Cuciulat, un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Babeni, in timp ce conducea o autoutilitara, intr-o curba deosebit de…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc sambata in localitatea Coșava, județul Timiș. In accident au fost implicate un microbuz și un autocamion, informeaza ISU Timiș. „La ora 14:15 am fost solicitați sa intervenim pentru asigurarea masurilor PSI si de prim-ajutor in urma…

- Un nou accident pe autostrada A1 in vestul tarii a avut loc in aceasta dimineata. O camioneta a acrosat un microbuz la kilometrul 379, in judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Timisoara. Conform DRDP Timisoara traficul se desfasoara pe banda de urgenta in zona. „Se circula dirijat, pe banda de urgența…

- Accident de circulație in aceasta dupa amiaza pe autostrada A1, in județul Hunedoara. „Pompierii Secției Ilia au intervenit, cu puțin timp in urma, la un accident rutier produs pe autostrada A1, sensul de mers Ilia – Deva, intre un camion și un autoturism. Echipajele de salvatori s-au deplasat de urgența…