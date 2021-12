ACCIDENT cu șase mașini, dintre care trei TIR-uri, pe autostrada Sebeș-Deva: Sunt două victime Șase mașini, 3 TIR-uri, un camion și doua autoturisme, au fost implicate joi seara int-un accident pe Autostrada Sebeș-Deva, anunța Mediafax. Potrivit ISU Alba, accidentul a avut loc pe sensul Sebeș-Deva al autostrazii A1, pe raza localitații Balomir. In accident au fost implicate 6 mașini: 3 TIR-uri, dintre care unul transporta materiale laminate, iar celelalte doua erau fara incacatura, un autocamion care transporta sare și doua autoturisme. La fața locului au acționat pompieri de la Garda de Intervenție Sebeș și Detașamentul de Pompieri Oraștie. In urma impactului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Intervenție Sebeș intervine in cooperare cu Detașamentul de Pompieri Oraștie pentru acordare prim ajutor medical și asigurare masuri PSI la un accident rutier produs pe A1 sens Sebeș-Deva, raza localitații Balomir. „Din primele informații in accident au fost implicate 2 autoturisme și 2 autotrenuri…

- FOTO ACCIDENT pe Autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie. Doua persoane ranite dupa un impact intre doua mașini și doua TIR-uri Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 20:00, pe Autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie, in zona Balomiru de Camp. Potrivit ISU Albga, Garda de Intervenție Sebes…

- FOTO| ACCIDENT RUTIER pe autostrada A1: doua autoturisme și doua tiruri implicate in incidentul de pe sensul de mers Sebeș – Deva FOTO| ACCIDENT RUTIER pe autostrada A1: doua autoturisme și doua tiruri implicate in incidentul de pe sensul de mers Sebeș – Deva Garda de Intervenție Sebeș intervine in…

- Garda de Intervenție Sebeș a acționat, sambata serara, in cooperare cu Detașamentul de Pompieri Oraștie, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din satul Bacainți, comuna Șibot. Forte alocate: 2 ASAS, a transmis ISU Alba. Post-ul Pompierii din Sebeș și Oraștie, chemați…

- Un accident rutier a avut loc, marți dimineața pe DN 1, in județul Prahova. Doua persoane au fost transportate la spital dupa impactul dintre trei autoturisme. Potrivit ISU Prahova, pompierii militari au acționat la un accident rutier produs pe DN1 in dreptul localitații Puchenii Mari.…

- O persoana a decedat intr-un accident rutier produs sambata seara, pe DN7, in apropiere de Sebes, in urma coliziunii a doua autoturisme, in care se aflau in total sase barbati, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, informeaza Agerpres. "Garda de Interventie Sebes…

- Un barbat de 49 de ani a decedat in urma coliziunii a doua autoturisme.O persoana a decedat intr un accident rutier produs sambata seara, pe DN7, in apropiere de Sebes, in urma coliziunii a doua autoturisme, in care se aflau in total sase barbati, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- FOTO| ACCIDENT rutier in lanț pe DN1: 3 mașini și 9 persoane implicate in CARAMBOL. O persoana, transportata la spital ACCIDENT rutier in lanț pe DN1: 3 mașini și 9 persoane implicate in CARAMBOL. O persoana, transportata la spital Un accident rutier a avut loc duminica, 3 octombrie, in jurul orei 18.00,…