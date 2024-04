Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe strada Libertații din Bistrița. Din primele informații, sunt implicate doua victime, una avand nevoie de ingrijiri medicale. Pompierii militari de la Detașamentul Bistrița au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața la un accident rutier…

- Un accident rutier a avut loc luni, 25 martie, la Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Calea Turzii. Din primele date, este vorba despre o tamponare intre 5 autoturisme. Echipajele operative au gasit la fața locului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Vlaha și Luna de Sus. Din primele date, in accident au fost implicate 3 autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. Patru persoane sunt evaluate de catre…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina marți, 19 martie, la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, pe E60, in localitatea Țigmandru, comuna Nadeș. "La fața locului, echipajele operative din cadrul Detașamentului Sighișoara intervin cu o autospeciala de stingere și…

- Trei adulti si un minor au fost raniti, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in Floresti, jduetul Cluj. In eveniment au fost implicate doua masini si un autobuz, potrivit news.ro. ”Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Dezna. In evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului... The post SMURD-ul și Descarcerarea, la un accident in Dezna. Trei mașini sunt implicate in accident appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localitatii Braisoru, comuna Sancraiu.La fata locului au fost alocate o autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD, dintre care unul tip terapie intensiva mobila din cadrul…

