- Trei persoane din judetul Galati au ajuns la Spitalul Judetean, dupa ce a fost ranite intr-un accident rutier petrecut, vineri, pe DN 26, in care au fost implicate cinci autoturisme, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs pe DN 26, in…

- La aquapark-ul care a fost deschis in week-end la Plaja Dunarea din Galați s-a produs un prim accident, doi barbați, de 30 și 38 de ani, ajungand la Spitalul Clinic Județean de Urgența dupa ce au fost raniți in timp ce se distrau pe toboganul pentru adulți, care are o inalțime de 20 de metri. „Au fost…

- Raymond Caldararu este criminalul de numai 20 de ani care și-a ucis iubita, in varsta de 19 ani, noaptea trecuta. Crima s-a produs langa mașina tanarului, in apropierea casei fetei. Dupa ce a injunghiat-o, Raymond Caldararu a pus-o in mașina și a plecat cu ea. La intrarea in Targu Jiu insa, tanarul…

- In urma accidentului au rezultat cinci victime, trei adulți și doi minori, conștiente și neincarcerate, care au foat montorizate de echipajele medicale la locul intervenției.Dupa monitorizare, echipajul SMURD a preluat un minor cu varsta de apoximativ 12 ani, echipajul SAJ a preluat o femeie cu varsta…

- O fetița de cinci ani a murit dupa ce cazut, sambata, din leagan, intr-un oraș din județul Olt, potrivit mediafax.ro. Inspectoratul de Poliție Județean Olt anunța ca o fetița de 5 ani, din orașul Potcoava, aflata in curtea locuinței, a cazut, sambata, din leagan. A fost preluata de un echipaj din cadrul…