- In aceasta dimineața, 5 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 27 de ani, din Mioveni, in timp ce ar fi condus un autoturism, la intersecția drumului…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au stabilit ca un tanar de 18 ani, din Vlasceni, in timp ce ar fi condus un motociclu, pe strada Dealului, ar fi pierdut controlul asupra direcției…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Viișoara. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca, pe drumul național 72 Targoviște-Gaești, s-a produs o coliziune intre un autoturism și un ansamblu de vehicule…

- Coliziune intre un tir și un autoturism la Nisipuri, intersecția drumului județean 720 B cu drumul național 72, in cursul serii trecute, 4 martie a.c., in jurul orei 20:35, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Razvad. …

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, in municipiul București, la un barbat de 48 de ani. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de aducere, cel in cauza…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in Targoviște. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca o femeie, de 36 de ani, din Targoviște, in timp ce ar fi condus un autoturism, la intersecția strazii Prof. Nicolae Radian cu…

- La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacau au fost sesizați despre faptul ca, in localitatea Ardeoani, un barbat ar fi tras mai multe focuri de arma de pe marginea unui drum. Din primele verificari, polițiștii deplasați…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime. Din verificarile efectuate, polițiștii au stabilit ca un barbat, de 45 de ani, din județul Prahova, in timp ce ar fi condus un autoturism pe drumul județean 720 B, in afara localitații…