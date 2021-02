ACCIDENT cu cinci victime în Teaca, două erau ÎNCARCERATE – FOTO Un accident de circulație, soldat cu cinci victime, a avut loc in aceasta dimineața, pe DN 15A, in localitatea bistrițeana Teaca. La locul solicitarii au fost intervenit echipaje de la Ambulanta si SMURD, inclusiv echipajul de terapie intensiva mobila. Salvatorii au gasit la locul accidentului “cinci persoane, dintre care doua (pasageri in acelasi autoturism) erau incarcerate, constiente si cooperante. Pasagerul din dreapta fata, in varsta de aproximativ 56 de ani, a fost extras de paramedici si predat echipajului de la SAJ Bistrita-Nasaud. Conducatorul auto, in varsta de aproximativ 50 de ani,… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

