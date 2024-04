Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp in dispeceratul pentru Situatii de Urgenta Delta judetului Tulcea a venit un apel la numarul unic de urgenta care semnala, in zona fermei Tatanir, pe Bratul Chilia, o ambarcatiune navala ambulanta privata , a fost implicata intr un accident naval in urma caruia au rezultat patru…

- Un accident rutier s a produs azi, 09 martie 2024, in judetul Constanta. Este vorba despre un eveniment rutier la iesire din Galesu. O masina s a rasturnat, au transmit reprezentantii Serviciului de Ambulanta al judetului Constanta.La fata locului se afla Saj B2 si Smurd B. Interventia este in dinamica.…

- Plan Rosu de Interventie la Constanta! Accident intre un autoturism si un microbuz, sunt mai multe victime Autoritatile din Constanta au activat Planul Rosu de Interventie vineri seara, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz, iar 21 de persoane ar fi implicate.Reprezentantii…

- Accident grav, sambata dupa-amiaza, pe o șosea din vestul țarii. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și cu o ambulanța SMURD, pe raza localitații Vețel, unde a avut loc un accident rutier. Pentru misiune a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului…

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii din cadrul Biroului Rutier, au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe o strada din municipiul Tulcea. Potrivit IPJ Constanta, in urma verificarilor efectuate de politisti, s a stabilit faptul ca, un barbat de 70 de ani din Tulcea , ar fi…