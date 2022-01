Accident cu cinci răniți pe A2, la stația de taxare Fetești Un accident rutier grav a avut loc, sambata, pe Autostrada A 2 București – Constanța, la stația de taxare de la Fetești, cinci persoane fiind ranite. In accidentul rutier produs pe Autostrada A2, la stația de taxare, au fost implicate doua autoturisme, informeaza ISU Ialomița. Cinci persoane au fost ranite, una fiind incarcerata. Doua echipaje din cadrul Stației de pompieri Fetești, cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD, intervin la locul accidentului, iar in sprijin au fost trimise și doua echipaje ale SAJ Ialomița – substația Fetești. Echipajul de descarcerare a extras victima.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

