- In timp ce soacra lui Laurențiu Ghița spunea ca fiica ei s-a desparțit de barbat din cauza infidelitaților, un martor are o alta varianta. Unul dintre atacatorii lui Adrian Kreiner și partenera lui se afișau impreuna și in perioada imediat urmatoare dupa jaf.

- Laurențiu Ghița este unul dintre presupușii criminali in cazul morții lui Adrian Kreiner. Barbatul a mai avut probleme cu legea și in trecut și nu ar mai fi vorbit cu familia de ani intregi. Soacra lui susține ca nici macar nu știa ca fiica ei are o relație cu un astfel de barbat și ca abia ulterior…

- Misterul morții lui Adrian Kreiner pare ca se complica pe zi ce trece. Chiar daca au fost identificați cei trei suspecți in cazul afaceristului din Sibiu, exista inca o mulțime de intrebari la care anchetatorii cauta raspunsuri.

- Costinel Cosmin Zuleam, Cristian Minae si Laurentiu Ghita sunt cei trei atacatori care l-au torturat pe omul de afaceri Adrian Kreiner. Iubita celui care l-ar fi omorat pe milionar a declarat care a fost rolul ei in acele zile și ce au facut in tot acest timp.

- Ce a facut Laurențiu Ghița inainte sa fuga din Romania! Au aparut, in exclusivitate pentru Acces Direct, noi imagini cu unul dintre presupușii criminali in cazul lui Adrian Kreiner. Cum a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Apar noi detalii din dosarul lui Adrian Kreiner! Costinel Cosmin Zuleam, Cristian Minae si Laurentiu Ghita sunt cei atacatori care au intrat in vila milionarului. Omul de afaceri a murit la scurt timp dupa ce a fost strans de gat de unul dintre ei. Iata cine l-a omorat pe Adrian Kreiner!

- Mama lui Constantin Toma nu are liniște de mai aproape cinci ani, de cand fiul ei a fost gasit mort in casa lui. Femeia declara, in trecut, faptul ca iubita tanarului ar fi refuzat sa discute cu ea dupa noaptea in care fostul manechin a murit și ii acuza pe vecini ca ar fi știut mai multe despre problemele…

- Maria, fosta lui iubita, a fost prezenta la petrecerea organizata de una dintre surorile lui David. Femeia spune ca, in trecut, a mai avut conflicte cu tatal copilului sau, dar in seara respectiva nu au existat neințelegeri.