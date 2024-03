Stiri pe aceeasi tema

- Motivul real al crimei lui Mirel, ramane, in continuare, un mister pentru toata lumea. In timp ce singura ipoteza este faptul ca ar fi ucis-o pe Andreea din gelozie, profilerul FBI, Mihaela Brooks, a revenit cu o clarificare a situației. Iata de ce ar fi recurs el, de fapt, la acest gest halucinant.

- Apar detalii infioratoare despre crima din Timișoara! In ziua in care Andreea a fost ucisa de Mirel, in apartamentul in care loicuia a fost mai multa acțiune decat de obicei. Iata ce persoane au fost la locul crimei și cine a descoperit cadavrul Andreei.

- Tanarul care a ucis-o la Timișoara pe Andreea, studenta la Medicina, le-a povestit procurorilor cum s-a petrecut totul, conform unor surse din ancheta citate de Antena 3. Mirel le-a spus anchetatorilor ce anume l-a determinat sa comita crima deosebit de violenta. Declarația data de criminal:„Din…

- Noi detalii ies la iveala in cazul tinerei din Timișoara ucisa de Mirel, colegul ei de facultate. Parinții Andreei spun ca au presimțit ca fiica lor a pațit ceva, deoarece nu le-a mai raspuns la telefon. Tatal fetei ucise in Timișoara a presimțit tragedia Andreea trebuia sa se intoarca acasa dupa ce…

- Mirel Dragomir este suspectul principal in uciderea studentei de la Facultatea de Medicina din Timișoara. Tanarul și-a recunoscut fapta și a oferit mai multe detalii magistraților care se cupa de cazul infiorator.

- In timp ce familia o plange pe Andreea, studenta de la Medicina, ucisa de iubit, in Timișoara, Mirel incearca sa obțina o decizie in favoarea lui. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dar spera ca aceasta masura sa fie inlocuita cu arestul la domiciliu.

- Specialiștii au explicat modul in care a acționat Mirel, nu doar in momentul in care și-a ucis iubita, ci in timpul intregii relații. Crima din Timișoara a șocat toata Romania, iar dezvaluirile specialiștilor sunt și mai șocante. Iata cum a privit-o Mirel pe Andreea, inainte sa o ucida cu sange rece.

- S-a descoperit motivul halucinant pentru care Mirel a ucis-o cu sange rece pe iubita lui, Andreea, in varsta de 21 de ani, studenta la Medicina! Iata filmul sangeros al crimei care a șocat Romania!