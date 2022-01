Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Popescu, agentul de la secția 5 care a spulberat, cu mașina de poliție, cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului, a fost audit, joi, la Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 1. El a mai fost chemat la audiere, insa le-a transmis procurorilor ca nu se simte…

- Moartea Raisei a lasat multa durere și revolta in randul romanilor, iar acum polițistul care a lovit-o pe trecerea de pietoni e audiat. El a mers astazi sa dea declarații, insa nu a vrut sa vorbeasca cu jurnaliștii.

- Tatal Raisa, fata ucisa de un polițist in Capitala, e distrus de durere, iar impreuna cu mama fetei spera sa se faca dreptate in cazul micuței. Ce mesaj i-a transmis barbatul indurerat lui Constantin Popescu, agentul care a provocat tragedia.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, face noi dezvaluiri despre polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa Nicoleta și susține ca agentul nu se afla intr-o misiune urgenta. Unde se indrepta vinovatul, dar și ce verificari trebuia sa faca.

- Tatal Raisei, copila de 11 ani spulberata de o mașina de Poliție cand traversa regulamentar strada, are un mesaj cutremurator pentru agentul care i-a ucis lumina ochilor sai. Impietrit de durere, parintele micuței face dezvaluiri șocante și spune ca polițistul vinovat va plati pentru faptele sale. Barbatul…

- O fetița de doar 12 ani s-a stins din viața in mod fulgerator, cu puțin timp in urma, cand nimeni nu s-ar fi așteptat. Parinții ei au lasat-o dis-de-dimineața la școala, insa nu au mai apucat sa o aduca acasa. Raspunzator pentru tragedie este un om al legii, care se afla chiar in mașina de poliție la…

