Stiri pe aceeasi tema

- Magda Palimariu și-a revenit spectaculos dupa ce a nascut. In urma cu o luna, prezentatoarea de la PRO TV aducea pe lume un baiețel perfect sanatos, care avea sa-i schimbe complet viața. Vedeta a nascut in Norvegia, acolo unde este stabilit soțul ei. Magda Palimariu a profitat de vremea buna și a ieșit…

- Un alt caz de bataie cu pumni și picioare intre cateva eleve a fost scos la iveala la Acces Direct. Mai exact, o eleva din Turnu Severin a fost lovita cu bestialitate de alte patru colege, pentru ca una dintre ele nu s-a putut razbuna pe sora victimei și și-a varsat furia pe ea. Mama fetei a povestit…

- O șoferița beata din Iași a omorat patru muncitori intru-un accident cumplit de la Iași. Beatrice Duca, soția lui Ciprian Duca, victima care s-a stins din viața in accident marturisește in exclusivitate la Acces Direct despre ultimele momente langa soțul ei. Iata cum a aflat ca soțul ei s-a stins din…

- Bataie ca in filme chiar de fața cu profesorii. O eleva de la un liceu din Argeș a fost batuta cu pumnii și picioarele de o colega mai mare, in timp ce se aflau in tabara, in Polonia. Mama fetei e disperata și iși dorește sa se faca dreptate in cazul ei, iar toți vinovații sa plateasca.

- O tanara din Vatra Dornei a fost la doar un pas de a-și pierde viața, dupa ce a fost batuta cu bestialitate chiar de catre partenerul ei de viața. Cei doi urmau sa se casatoreasca in curand și sa iși jure iubire pentru totdeauna in fața lui Dumnezeu, insa tanara are acum nevoie de ingrijiri medicale…

- Vladuța Lupau a nascut. Artista a devenit mama pentru prima data. Soțul ei, Adi Rus, a fost cel care a dat vestea pe rețelele de socializare. De altfel, proaspatul tatic a publicat și prima imagine cu bebelușul. Vladuța Lupau a nascut! Este știrea zilei in Romania, iar fanii deja trimit mii de mesaje…

- Maria susține ca este terorizata și batuta de soacra, dar și de soțul ei. Femeia de 40 de ani este casatorita cu soțul ei de doi ani, insa cei doi sunt impreuna de 17 ani. Maria a declarat la Acces Direct ca nu a mai avut liniște de cand socrul ei s-a stins din viața, iar soacra ii face viața un calvar.

- O femeie din Neamț nu știe ce sa mai faca, caci susține ca viața ii e pusa in pericol in fiecare zi. Soțul ei, de care a aflat ca are o relație secreta și un copil, o amenința cu moartea daca va merge sa depuna divorț. Barbatul a sunat-o de nenumarate ori și i-a spus ca ii va lua viața.