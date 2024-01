Stiri pe aceeasi tema

- Marius a murit in condiții suspecte, iar acum familia lui vrea sa afle adevarul despre ce s-a intimplat, Iubita lui, acuzata ca ar fi fost implicata in acest caz, a rabufnit și a reacționat dur. Tanara a luat parte la scene de coșmar și a spus ce a vazut!

- Fosta soție a profesorului de matematica și cei doi baieți au fost acuzați ca l-ar fi ucis pe Marian Claudiu Balan, in timp ce familia are o cu totul alta varianta. Fiul lui cel mare, Bogdan, a facut declarații despre relația tata-fiu, spunand ca nu au existat probleme majore intre ei.

- O femeie a murit in condiții suspecte, iar acum sora ei vrea sa afle adevarul despre ceea ce s-a intamplat. Marcela are suspciuni in ceea ce privește modul in care s-a produs tragedia, iar detaliile pe care le are sunt ingrozitoare. Iata pe cine suspecteaza ca ar fi omorat-o pe femeie și cum se apara…

- Familia adolescentei de 16 ani susține in continuare ca fata este in pericol alaturi de iubitul ei și familia acestuia, in Londra. Chiar și așa, fata este impreuna cu tanarul in varsta de 19 ani, in timp ce mama ei s-a intors in Romania și a continuat sa ii acuze pe parinții baiatului ca au ținut-o…

- Sunt momente triste pentru fanii filmului, și nu numai! Cunoscuta actrița și cantareața Rona Hartner a trecut in neființa, joi dimineața, 23 noiembrie 2023, dupa o lupta cumplita cu cancerul. Cand credea ca s-a vindecat, boala a recidivat. Iata ce declarații sfașietoare a facut Mirela Vaida, in urma…

- Din ce motiv l-ar fi sunat Costinel Cosmin Zulem, cel considerat „capul” gruparii in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, pe Ilie Sitariu. Ies la iveala noi detalii șocante cu privire la seara in care afacertistul a fost ținta celor trei ucigași. Ce informații au fost oferite in cadrul ediției…

- Polițiștii l-au reținut și l-au audiat pe Laurențiu Lacatuș chiar daca barbatul este nevinovat de moartea milionarului Adrian Kreiner. Iata ce spune mama lui Laurențiu Lacatuș, dupa ce fiul ei a fost saltat de mascați!

- Costel crede tot mai mult ca iubita lui traiește. Parinții adolescentei au recunoscut ca au ingropat un alt cadavru in locul tinerei care la acel moment era insarcinata și urma sa aduca pe lume primul copil al el și al lui Costel.