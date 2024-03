Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 10 martie, Inaltpreasfințitul Parinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, i-a conferit academicianului Leon Danaila, renumit medic neurochirurg, cea mai inalta distincție eparhiala, Crucea Sfantul Ierarh Sava... The post Academicianul Leon Danaila a primit, la Arad, Crucea Sfantul Ierarh Sava…

Comunicat UVVG. Exercițiul a fost organizat in contextul Saptamanii Protecției Civile de catre ISU, in colaborare cu UVVG Arad Hotelul „Academica" al Universitații de Vest...

Comunicat. Lansarea la Arad a documentarului „Coroana Romaniei", in regia lui George Grigoriu, a avut loc seara trecuta la cinematograful „Arta", evenimentul fiind organizat de...

Comunicat. In noaptea de 23 – 24 februarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica au desfașurat controale pe linia sistemelor de securitate. In cadrul activitații, au...

Comunicat IPJ Arad. Incepand cu prima zi lucratoare a anului 2024, programul de lucru al ghișeelor de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, din municipiu...

Miercuri, 27 decembrie, de la ora 18, Filarmonica Arad marcheaza Craciunul cu un eveniment ieșit din comun, cu 10 formații corale de copii care vor...

Comunicat. In anul 2023, Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) a judetului Arad a desfașurat activitați specifice de susținere, sprijinire și promovare a membrilor...

Comunicat ITPF. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Turnu, judetul Arad, dar si cei din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac...