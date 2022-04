In februarie 2022, actiunile companiei au intrat la tranzactionare, sub simbolul ABN, la Bursa de Valori Bucuresti, in urma primei Oferte Publice Initiale de pe piata AeRO si a primului IPO al unei companii de tehnologie din Romania. ”ABN Systems International, unul dintre liderii pietei de accesorii telecom si produse Smart Home din Romania, care detine brandul Tellur, a inregistrat o cifra de afaceri de 108,7 milioane de lei (22 de milioane de euro) in 2021, in crestere cu 16,2% comparativ cu 2020”, a anuntat compania. Profitul net a ajuns la 9,5 milioane de lei (1,9 milioane de euro), in crestere…