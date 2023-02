Stiri pe aceeasi tema

- Dacina Crasnanic și Traian Alexandru nu s-au cunoscut niciodata pana cand rezultatele ADN nu au demonstrat ca sunt frate și sora.Doi romani care locuiesc in Canada au o poveste de viata desprinsa parca din filme. Cei doi au fost abandonati la nastere in Romania, dar au descoperit dupa 50 de ani ca sunt…

- Potrivit unui proiect de lege depus de liberalul Daniel Fenechiu, acordarea unei zile libere, platite, „in ziua in care fiecare dintre noi iși serbeaza ziua de nastere, contribuie la motivarea resursei umane”. In expunerea de motive, mai scrie Fenechiu, „din punctul meu de vedere, in centrul preocuparii…

- Peste 94.200 de romani isi sarbatoresc ziua de nastere duminica, in prima zi a anului.Potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor, este vorba despre 44.815 de femei si de 49.402 de barbati.Pe categorii de varsta, sarbatoritii sunt astfel: 8.061 de persoane intre 0 si 17 ani, 3.833 - intre…

- Putin peste 48.000 de romani isi sarbatoresc duminica ziua de nastere, in prima zi de Craciun.Potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor, citate de Agerpres.ro, este vorba despre 24.760 de femei si de 23.243 de barbati.Pe categorii de varsta situatia se prezinta astfel: 4.125 de persoane…

- In 17 decembrie 1989, la Timișoara, militarii și milițienii au deschis focul asupra populației. Erau, practic, frați contra frați, romani contra romani. Morții de la Timișoara iși cauta și acum dreptatea, mai ales ca mulți dintre calai sunt in libertate și cu funcții… Dupa ziua de 16 decembrie 1989,…