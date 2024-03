Stiri pe aceeasi tema

- „De doi ani de zile bancile centrale practica dobanzi real pozitiv. Ceea ce va face un iad din viața datornicilor. Ideea este așa: nu va mai așteptați sa va creasca nivelul de trai, deja traiți cu mult peste posibilitați. Refolosiți lucruri, reparați-le, sortați plasticele, mergeți mai mult cu mijloacele…

- Saracia, lipsa infrastructurii, absenta unor perspective. Sunt cateva dintre motivele pentru care tinerii au parasit satul romanesc. Un astfel de catun se gaseste si in judetul Gorj. In Blidari, mai traiesc doar 8 oameni, care au conditii ca in Evul Mediu, aproape. Casele au ramas goale In satul Blidari…

- Avionul școala aflat in curtea Muzeului Aviatic Pucioasa a fost vandalizat week-end-ul trecut. Oamenii legii cauta faptașii care au recurs la acest gest lipsit de bun simț. Potrivit lui Nicolae Diaconescu, profesor in cadrul Clubului de Aeromodelism de la Pucioasa, avionul de pasageri AN 24 a fost vandalizat…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a afirmat sambata, 3 februarie, ca in Romania "cifrele arata ingrijorator" in ceea ce priveste apetenta oamenilor pentru cultura, ea invocand statistici care arata ca trei sferturi din populatie nu au mers niciodata la biblioteca, iar sase din zece romani nu se duc…

- Pietroasa lui Solomon, locul unor temple antice misterioase din vecinatatea cetații dacice Blidaru a fost „domesticit” de oameni. Ruinele templelor au fost folosite in construcții, iar peste locul locul lor au fost trase brazde