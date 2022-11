Stiri pe aceeasi tema

- Traficul se desfașoara in conditii de iarna in pasurile Gutai si Prislop.In pasurile montane Gutai (900 metri altitudine) si Prislop (1.400 metri altitudine) din Muntii Pietrosul Rodnei a nins si se circula in conditii de iarna, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca.„A…

- Sezonul rece se apropie cu pași repezi. Șoferii trebuie sa iși echipeze mașinile cu anvelope specifice sezonului in care ne aflam, iar autoritațile trebuie sa iși faca treaba, adica sa se asigure ca nu vom avea drumuri inzapezite și mai ales, sa nu ne ia iarna prin surprindere. Prefectul Rudolf Stauder,…

