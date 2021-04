Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a patra zi la rand oamenii au ieșit in strada pentru a-și scanda nemulțumirile legate de restricțiile impotriva pandemiei de coronavirus. A patra seara de proteste a fost pașnica. Nu au fost inregistrate evenimente violente. Mulți dintre participanți au fost deja amendați de zilele trecute. In…

- AUR neaga acuzațiile ca ar fi organizat protestele din ultimele zile, insa membri partidului subliniaza faptul ca le susțin oricum. Copresedintele AUR , senatorul Claudiu Tarziu, a declarat ca partidul pe care il reprezinta nu a organizat protestele din zilele precedente, insa le sustine si participa…

- Puțini oameni au participat la protestele organizate miercuri in mai multe orașe din țara. Cei mai mulți protestatari s-au strans la București, Arad și la Braila, in timp ce la Timișoara nu a venit nimeni. In ziua a patra a protestelor a fost cea mai mica participare de la declanșarea mișcarilor…

- Reprezentanții AUR, parlamentarii George Simion, Claudiu Tarziu, dar și senatoarea independenta Diana Șoșoaca, au fost amendați cu cate 15.000 de lei, pentru organizarea protestelor violente care au avut loc luni seara in București, au declarat surse din Jandarmerie pentru G4Media. Mii de oameni au…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Univeristatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Majoritatea protestarilor nu au masca de protectie si nu pastreaza distantarea fizica. Citește și: George…

- Alianta pentru Unirea Românilor (AUR) a postat marți, pe pagina de socializare un anunț conform caruia protestele "societatii civile independente" vor continua "atâta vreme cât actuala coalitie de guvernare nu va pleca urechea la glasul unei Românii zdrobite sub…

- Mii de persoane au protestat, duminica seara si in noaptea de duminica spre luni, in marile orase ale tarii, din cauza restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului. George Simion si Diana Sosoaca sunt printre sustinatorii protestelor impotriva restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului.…

- Prima seara sub noile restricții a fost una greu de acceptat de catre majoritatea romanilor, astfel ca sute de oameni s-au strans pe strazile mai multor orașe din țara pentru a protesta. Printre localitațile in care cetațenii au trait o noapte zbuciumata se numara București, Constanța, Braila, Galați…