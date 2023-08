A murit Toto Cutugno. Artistul italian avea 80 de ani și suferea de cancer A murit Toto Cutugno! Celebrul cantareț italian avea 80 de ani și s-a stins astazi, in jurul orei 16.00, la spitalul San Raffaele din Milano, unde era internat, scrie presa italiana. Cel care a dat vestea a fost managerul sau, Danilo Mancuso, care a explicat ca „dupa o boala indelungata, starea cantarețului s-a agravat in ultimele luni”. Artistul suferea de cancer metastatic la prostata, iar starea sa s-a degradat in ultima perioada din cauza afecțiunilor cronice. Cutugno a suferit in trecut o operație de cancer la prostata și extirparea unui rinichi. Toto Cutugno (prenume sau real fiind Salvatore)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

