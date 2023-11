Stiri pe aceeasi tema

- Fosta Prima Doamna a Statelor Unite, Rosalynn Carter, in varsta de 96 de ani, a murit duminica la ea acasa, a anuntat Carter Center, scrie AFP, potrivit Agerpres. Citește și: A murit un fost gazetar din Arges! Cu un an in urma i se prapadise si sotia Ea in calitate de prima doamna a lucrat […]

- Fosta Prima Doamna a Statelor Unite Rosalynn Carter, in varsta de 96 de ani, a murit duminica la ea acasa, alaturi de sotul ei, Jimmy Carter, si el la sfarsitul vietii, a anuntat Carter Center, scrie AFP. Sub ingrijiri paliative de vineri, „s-a stins in pace, cu familia alaturi”, la resedinta celor…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite Rosalynn Carter, pe care președintele Jimmy Carter a numit-o „o prelungire a mea” datorita rolului sau proeminent in administrația sa, chiar daca a promovat neobosit cauza sanatații mintale, a murit duminica la varsta de 96 de ani, a anunțat Centrul Carter. Rosalynn…

- Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 04:00, pe DN 15, in localitatea Costisa din judetul Neamt, relateaza News.ro. „Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 32 de ani, ar fi condus un autoturism, pe DN 15, ar fi pierdut controlul asupra…

- Tragedie fara margini: o mama de 25 de ani a murit intr-un accident teribil, dupa ce soțul ei a murit la volanO tanara in varsta de 25 de ani din Vaslui a murit, iar sotul si cei doi copiii ai acesteia au fost raniti in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, in judetul Neamt. Primele date…

- A murit un actor in varsta de doar 35 de ani. El a cunoscut celebritatea prin intermediul rolului sau din CSI Miami. Citește și: Ion Georgescu ramane și a doua luna in arest Evan Ellingson, actor american cunoscut pentru rolurile din „My Sister’s Keeper” și „CSI Miami”, a murit la varsta de 35 de ani.Departamentului…

- Incident șocant in Neamt! O femeie a murit dupa ce a sarit din autoutilitara condusa de soțul ei. Femeia se speriaseO femeie de 60 de ani din judetul Neamt a murit, marti, dupa ce a sarit dintr-o autoutilitara in mers. Se pare ca femeia se speriase. ”Politistii din cadrul Sectiei de Politie…

- O femeie in varsta de 33 de ani care a declarat ca a fost diagnosticata greșit a murit in aceasta saptamana. Stephanie Aston a declarat ca un medic din Noua Zeelanda a respins afirmația ei ca ar fi avut Sindromul Ehlers-Danlos.