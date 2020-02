Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații grave aduse la adresa ministrului Sanatații, Victor Costache. Soțul unei paciente care a murit dupa ce a fost operata de Costache declara ca acesta a operat-o degeaba și a incasat banii fara sa clipeasca. 10 mii de euro a costat operația, care conform specialiștilor nu trebuia facuta in regim…

- Un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice este trimis in judecata. S.N. in varsta de 37 de ani este acuzat de lucruri grave. Procurorii il acuza pe barbat de omor calificat dupa ce pe si-a batut sotia insarcinata pana aceasta a pierdut sarcina. In fapt, s-a retinut ca, pe data de 07.11.2019,…

- O fetița de doi ani a fost gasita de salvatori sub darmamaturi, protejata de corpul mamei sale, dupa seismul care a devastat Turcia. La randul sau, femeia a fost ținuta in brațe de soț. Copila și parinții ei erau ingropați la cațiva metri sub zidurile daramate ale casei in care locuiau. Mama și fiica…

- Actorul si scenaristul galez Terry Jones, cunoscut din seria filmelor „Monty Python", a murit la varsta de 77 de ani, a anuntat miercuri agentul lui. Jones a murit in seara zilei de 21 ianuarie. El suferea de o forma rara de dementa. Potrivit unui comunicat transmis de familie, sotia lui, Anna Soderstrom,…

- Cristina Țopescu a fost gasita moarta in casa sa din Ilfov, dupa ce o vecina a sesizat ca nu a mai vazut-o de mai bine de trei saptamani și a sunat la 112. Oamenii legii au gasit-o fara viața, iar langa trupul sau zaceau doi caini, morți și ei.

- Familia padurarului ucis in codrul Maramuresului are nevoie de ajutor. La mijlocul lunii octombrie 2019, padurarul Liviu Pop a fost ucis de hoții de lemne. Vinovații nu au fost nici acum aduși in fața Justiției. Mai mult, soția și cei trei copii ai padurarului au fost complet abandonați de stat. Totul…

- "Soție grijulie și fidela, mama a doi copii de excepție, Doamna Snegur a muncit toata viața in sfera ocrotirii sanatații, fiind de garda și de prim ajutor la sanatatea a sute și mii de oameni simpli. Din pacate, o boala nemiloasa a rapit-o chiar pe Domnia sa de langa cei apropiați", se spune in mesajul…