A murit actrița Sanda Toma. Când va fi înmormântată (VIDEO) A murit actrița Sanda Toma, personalitate emblematica a teatrului romanesc. „Anunțam cu regret incetarea din viața a actriței Sanda Toma, unul dintre membrii cei mai importanția ai familiei Teatrului de Comedie”, scrie pe pagina de Facebook a Teatrului de Comedie. Actrita Sanda Toma a murit sambata, la varsta de 88 de ani, dupa cum au anunțat reprezentantii Teatrului de Comedie. ”Cu fiecare om care ne paraseste se stinge o lume. Datoria noastra, a celor din teatru si a spectatorilor, este aceea de a o reinvia cu fiecare amintire”, se arata pe pagina de Facebook a teatrului. De asemenea, reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

