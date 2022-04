A murit actriţa Kathy Lamkin Actrița Kathy Lamkin, cunoscuta pentru aparitia in filmul „No Country For Old Men” al fratilor Cohen, a murit la varsta de 74 de ani ca urmare a unei maladii, a anuntat agentul sau pentru presa americana. „Kathy era foarte talentata. A fost un suflet bun si cineva spiritual. A devenit eterna gratie rolurilor geniale carora le-a dat viata intr-o maniera creativa si atat de unica. A fost un noroc sa cunosc o persoana atat de incredibila”, a indicat agentul sau in comunicat. Kathy Lamkin era cunoscuta de fani din filme de groaza pentru rolul din enigmaticul „Tea Lady”, remake al „Masacrului din Texas”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

