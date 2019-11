A inceput cu un meme, dar s-a transformat intr-o campanie globala pentru reimpadurire. Elon Musk a donat un milion de dolari Defrisarea padurilor este o problema globala, copacii sunt taiati intr-un ritm alarmant, iar o mare parte din cele virgine sunt pe cale de disparitie. Insa exista si initiative de reimpadurire care ne dau speranta. Cea mai recenta este a unui creator de clipuri pe YouTube, care a acceptat provocarea unui fan de a planta 20 de milioane de copaci pentru a sarbatori faptul ca a ajuns la 20 de milioane de subscriberi pe platforma.



Chiar daca padurile acopera 30% din suprafata terestra a Globului, multe dintre ele dispar rapid. Intre 1990 si 2016, lumea a pierdut 1,3 milioane de km patrati… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

