- Armata israeliana a declarat ca fortele sale desfasoara o operatiune miercuri impotriva Hamas in cel mai mare spital din Gaza, Al-Shifa, informeaza Reuters, preluat de agerpres.ro. Intr-o declaratie, armata israeliana a comunicat urmatoarele:”Pe baza informatiilor secrete si a unei necesitati operationale,…

- Palestinienii prinși in cel mai mare spital din Gaza au sapat marți o groapa comuna pentru a-i ingropa pe cei care au murit și care nu pot fi scoși din perimetrul spitalului din cauza atacului terestru israelian. Oamenii de acolo spun ca nu exista niciun plan de evacuare a copiilor, in ciuda faptului…

- Condițiile se deterioreaza și mai mult la spitalul Al-Shifa, cel mai mare centru medical din Fașia Gaza, potrivit relatarilor din interiorul enclavei asediate de catre forțele israeliene, scrie duminica, 11 noiembrie, CNN.Un jurnalist independent aflat in interiorul complexului medical, Mustafa Sarsour,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca nu mai este in legatura cu contactele sale de la spitalul Al Shifa din nordul Fasiei Gaza, informeaza AFP, citat de news.ro.OMS si-a exprimat "profunda ingrijorare" pentru siguranta persoanelor care s-au refugiat in spital din cauza luptelor…

- Armata israeliana va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, a declarat sambata purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, citat de France Presse si Reuters, conform Agerpres."Personalul spitalului Shifa a cerut ca maine sa…

- Armata israeliana a anuntat joi seara ca a incercuit orasul Gaza, la o saptamana de la inceperea operatiunii sale terestre in Fasia Gaza contra miscarii islamiste palestiniene Hamas, transmite AFP. ''Soldatii nostri au realizat incercuirea orasului Gaza, centrul organizatiei teroriste Hamas'', a declarat…

- Armata israeliana a anuntat luni ca a eliberat o femeie soldat tinuta ostatica de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, au anuntat autoritatile israeliene, citate de Reuters. „Aceasta este o dovada suplimentara a capacitații noastre de a ajunge la ostatici”, afirma ministrul israelian al Apararii,…

- Pene mari de fum se ridica peste Fașia Gaza in timp ce armata trage din Israel, in incercarea de a elimina militanții Hamas. Armata israeliana și-a menținut o prezența activa in sudul Israelului, langa granița cu Gaza sambata (28 octombrie), dupa ce și-a extins atacurile aeriene și terestre asupra enclavei…