- Romania este o tara cu resurse semnificative de gaze naturale, un punct strategic de tranzit si un important jucator regional, putand contribui, datorita infrastructurii operationale de transport pe care o are, la o securitate regionala consolidata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.…

- Decizia de investiție in extracția gazelor din Marea Neagra va fi luata miercuri, 21 iunie, anunțul urmand sa fie facut de OMV Petrom, liderul de proiect și operator al consorțiului din care mai face parte și Romgaz, potrivit unor surse din piața. Odata luata decizia, sunt necesari inca cel puțin trei…

- ″Evident ca sunt bani″, a spus Popescu, raspunzand unei intrebari puse ca urmare a faptului ca recenta ordonanta a taierilor de cheltuieli bugetare stipuleaza ca, daca nu se strang suficienti bani din supraimpozitarea producatorilor de energie si gaze, la asa-numitul Fond de Tranzitie Energetica, ministerele…

- Mulți dintre romani și-ar dori sa viziteze cele mai mari și mai frumoase orașe din Europa și nu numai, insa din cauza distanței și, de cele mai multe ori, din cauza prețurilor foarte mari, planurile acestora sunt zadarnicite. Asta nu inseamna ca pentru ei nu exista soluții pentru a petrece un sejur…

- Procurorii DNA au demarat cercetarile privind contractul de vanzare al perimetrului „Neptun Deep”, din Marea Neagra, intre Romgaz și ExxonMobil. Procurorii DNA au cerut documente de la compania cu capital majoritar de stat ROMGAZ privind tranzacția din 2022 cu firma americana ExxonMobil pentru perimetrul…

- OMV Petrom va continua sa investeasca in perimetrul Neptun Deep din apele adanci ale Marii Negre romanești. Anunțul oficial va fi facut la jumatatea anului. In Raportul financiar pe primul trimestru, OMV Petrom susține ca are locu un ”Progres in proiectul Neptun Deep catre decizia finala de investiție,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca este necesara o prezenta sporita a NATO in Marea Neagra, „ceea ce reclama includerea problematicii acestei zone in toate procesele relevante pentru consolidarea securitatii spatiului euroatlantic”, informeaza AGERPRES . „Marea Neagra este acum mai mult…

- Pe data de 16 martie, companiile Transgaz, OMV Petrom și Romgaz au semnat declarația privind incheierea contractelor de rezervare de capacitate de intrare ieșire-ieșire din SNT in punctul Tuzla, penultimul pas pentru exploatarea gazelor din perimetrul Deep Neptun. Fii la curent cu cele mai…