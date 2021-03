Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege prin care gradinilor zoologice li se permitea sa vanda animalele "in surplus" pentru repopularea unor fonduri de vanatoare, circurilor si manejurilor, dar si pentru sacrificare a fost retras de cei doi deputati PNL care l-au initiat, Ica Florica Calota si Maria Stoian. Acestia…

- Deputații PNL Alexandru Kocsis și Cristian Bacanu (fost secretar de stat la Ministerul Justiției), au depus in Parlament un proiect care introduce in legea de organizare și funcționare a CCR un termen limita de 45 de zile in care Curtea Constitutionala trebuie sa se pronunte cu privire la constitutionalitatea…

- Proiectul de lege pentru legalizarea canabisului in scop medicinal in Romania a starnit multe controverse și a ajuns astazi sa fie dezbatut in Camera Deputaților. Proiectul de lege a stat blocat in Parlament in ultimul an. Conform proiectului de act normativ, daca canabisul va fi legalizat pentru a…

- PSRM va inregistra azi, in Parlament, o noua inițiativa legislativa privind funcționarea limbilor in Republica Moldova. Despre aceasta liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat in cadrul emisiunii live. Dodon a precizat ca socialiștii vor insista ca proiectul sa fie examinat in prima ședința a Legislativului.…

- Deputatii se reunesc in plen, marți, de la ora 17.00, pentru a stabili componenta comisiilor din Parlament. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis convocarea plenului pentru marti la ora 17.00. La ora 16.30 va avea loc o reuniune a Biroului permanent pentru a stabili ordinea de zi pentru plen,…

- Politic PSD infrant de Costel Barbu la numarul de mandate in Teleorman decembrie 8, 2020 12:43 Trei dintre cele cinci mandate de deputat care revin județului Teleorman au fost caștigate de PNL, in urma alegerilor de duminica, 6 decembrie. Astfel, din tabara liberalilor din județ vor merge in Parlament…