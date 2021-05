A fost numit un nou preot pentru Vicariatul Ortodox Ucrainean

Stiri pe aceeasi tema

- Pe Victor Opaschi l-am vazut prima oara la un simpozion la Insitututul ”Nicolae Iorga”, organizat in 6 martie 1995, cu sprijinul ”British Council” la Bucuresti, cu ocazia semicentenarului instaurarii guvernului comunist al lui Petru Groza. Cu ocazia acelui simpozion, el a prezentat un mesaj al lui…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a prezentat luni seara la Digi24 cateva grafice care arata situația pandemiei de coronavirus in Romania, care se confrunta in aceasta perioada cu valul 3. Totodata, medicul a avut și un mesaj pentru cei care protesteaza fața de masurile luate de autoritați…

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat deschiderea a inca 160 de fluxuri de vaccinare in localitati cu rata mare de infectare si a dat ca exemplu in acest sens Bucuresti, Constanta si Dambovita, informeaza News.ro. Andrei Baciu a fost intrebat duminica, la o emisiune…

- In saptamana 8-14 martie, numarul testelor COVID efectuate in Romania s-a apropiat de 230.000, in creștere fața de saptamana anterioara , arata cel mai recent raport publicat de Institutul Național de Sanatate Publica. Totodata, rata de pozitivare a urcat la 15%, ceea ce reprezinta o ușoara creștere…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, intr-un interviu axat pe diverse teme – de partid, politice și sociale, pe marginea momentului in care s-a vaccinat, impreuna cu mama sa. In cursul unui interviu acordat pentru G4Media.ro, Marcel Ciolacu a comentat vizavi de platforma de vaccinare: „De ce ai…

- S-a intors iarna in toata Romania, iar la munte, a fost cod galben, de vreme rea. Temperaturile au scazut brusc si cu 14 grade, fața de ziua de vineri, asa ca a nins inclusiv in Bucuresti. Cu alte cuvinte ne-am intors la caciuli si paltoane, desi recent ne-am bucurat cu totii de venirea primaverii.…

- Marele artist Horea Cucerzan, care a murit luni, la varsta de 82 de ani, intr-un spital din București, va fi inmormantat in orașul natal, Blaj. Trupul neinsuflețit va fi depus, astazi, la Capela Arhiereilor din Blaj, iar Slujba de Priveghi (Saracusta) va avea loc joi seara, la ora 18:00. Slujba de inmormantare…

- Epidemia de #coronavirus in Romania „și-a menținut tendința crescatoare” În ultima saptamâna a lunii februarie, epidemia de coronavirus în țara noastra și-a menținut tendința crescatoare. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor transmisibile, s-au înregistrat…