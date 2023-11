Stiri pe aceeasi tema

- Divizia de servicii financiare din SUA a bancii chineze ICBC a fost lovita vineri de un atac cibernetic de tip ransomware care ar fi perturbat tranzactiile cu titluri ale Trezoreriei SUA, transmite CNBC.

- Acțiunile Israelului in Gaza au depașit „domeniul autoapararii”, iar guvernul israelian trebuie sa inceteze sa-i mai ''pedepseasca colectiv'' pe locuitorii din Gaza, a declarat ministrul de externe chinez Wang Yi la o intalnire cu omologul sau saudit Faisal bin Farhan, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Cele mai stranii achiziții au avut loc la noul spital orașenesc și la noua catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, cunoscuta și drept „Biserica Disco”.In 2021, Ion Georgescu l-a instalat pe concubinul fiicei sale Madalina pe postul de manager al celui nou spital de stat din Romania. Mircea Stoian…

- Tirgul internațional pentru comerțul cu servicii din China (CIFTIS) ediția 2023 s-a incheiat, miercuri, la Beijing. Organizata sub tema "Deschiderea conduce la dezvoltare, cooperarea ciștiga impreuna viitorul", ediția din acest an a includ expoziții de produse prezentate pe o suprafața de 155.000 de…

- Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFTIS) a fost inaugurat, sambata, la Beijing. Președintele Xi Jinping a transmis participanților la eveniment un mesaj video, in care a subliniat „deschiderea, cooperarea, inovarea si impartasirea in comun”, fapt care arata inca o data hotararea…