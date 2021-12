Stiri pe aceeasi tema

- Cu ajutorul unui nou tip de pansament inteligent, medicul poate evalua o rana de la distanta, fara a mai fi nevoie ca pacientul sa mai faca o vizita la cabinet. In plus, o serie de analize care se faceau in ore sau zile, acum pot fi facute in minute.

- Cercetatorii din Singapore au dezvoltat un bandaj inteligent care va permite medicilor sa monitorizeze ranile cronice ale pacienților de la distanța, printr-o aplicație, scutindu-i de o vizita potențiala la cabinetul medical.

- Treburile casnice ar putea parea o corvoada, dar cercetatorii au sugerat ca sarcini precum stersul prafului, frecatul podelelor si spalatul geamurilor ar putea ajuta adultii sa se mentina sanatosi pana la batranete. Cercetatorii au descoperit ca treburile casnice ar putea ajuta la prevenirea…

- Patru lei asiatici dintr-un parc zoologic din Singapore au fost testati pozitiv pentru coronavirus dupa ce au fost infectati de catre personal, au declarat miercuri autoritatile, potrivit AFP. Leii, apartinand un specii protejate, au inceput sa prezinte simptome ale bolii (tuse, stranut) din weekend-ul…

- Boala Covid-19 ne poate afecta și la nivel mental. Un barbat in varsta de 30 de ani a suferit un episod psihotic dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Episodul psihotic a durat mai bine de o luna. Barbatul credea ca poate vorbi cu rudele sale decedate și devenise convins ca Apocalipsa este iminenta.…

- Varianta Delta a coronavirusului se poate transmite cu usurinta de la persoane vaccinate la persoanele cu care intra in contact in locuinta lor, dar probabilitatea de infectare a acestora este redusa daca si acestia sunt vaccinati, potrivit unui studiu britanic publicat joi, transmite Reuters.…

- Simptome de psihoza au aparut la unii pacienți care au trecut prin infecția cu coronavirus. Unii specialiști pun aceste manifestari pe seama stresului provocat de pandemie, insa sunt și oameni de știința care cred ca ar putea fi vorba despre un efect secundar al bolii, relateaza Business Insider . Cercetarile…

- O echipa de oameni de stiinta din Finlanda a reusit sa dezvolte o noua tehnica ce permite productia cafelei intr-un mod mai durabil comparativ cu plantatiile tropicale, obtinand „cafea celulara", relateaza AFP si France24, citate de Agerpres. „Este cu adevarat cafea, pentru ca in produs nu exista altceva…