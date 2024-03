Constanta: Avocatul uneia dintre pacientele medicului suspectat de vatamare corporala - Traumele sunt enorme. Este daramata! “ (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul uneia dintre pacientele medicului suspectat ca ar fi efectuat interventii chirurgicale estetice si reconstructive, in urma carora ar fi rezultat vatamarea corporala a zece persoane a facut cateva declaratii referitoare la problemele suferite de aceasta dupa interventia chirurgicala. "Clienta…

- Un barbat de 46 de ani din satul Zaicani, cercetat pentru deținerea ilegala de arme și muniții, precum și pentru realizarea ilegala a alcoolului etilic. In urma perchezițiilor, la domiciliul acestuia,oamenii legii au gasit 5 arme deținute ilegal. Barbatul risca amenda pana la 50.000 de lei.

- Exista inca un obicei de susținere a longevitații care ar putea trece neobservat, vizitarea regulata a medicului de familie. Mulți oameni ii considera pe doctori doar ca pe cineva ce trebuie consultat atunci cand deja sunt bolnavi. Dar daca vrei sa traiești o viața lunga și sanatoasa, controalele regulate…

- Exista vreo legatura intre traumatismele din copilarie și bolile care se declanșeaza in corpul nostru la varsta adulta? Cum ne influențeaza stresul de zi cu zi corpul, mintea, emoțiile și comportamentul? La toate aceste nedumeriri vom incerca sa raspundem

- UPDATE – Starea uneia dintre fetițele aduse la spital, dupa ce mama a spalat-o pe cap cu insecticid, este in continuare critica, fiind intutabata. Sora mai mare a micuței este stabilia și cooperanta, a declarat, astazi, purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii Sf. Maria din Iași, medicul Catalina…

- Tanar de 20 de ani din Alba Iulia, suspectat de faptul ca s-ar fi urcat la volan sub drogurilor Tanar de 20 de ani din Alba Iulia, suspectat de faptul ca s-ar fi urcat la volan sub drogurilor La data de 12 ianuarie 2024, in jurul orei 04.20, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de…

- Una dintre elevele de la internatul din Odorheiu Secuiesc a fost prinsa sub daramaturi, dupa ce un perete s-a prabușit. Fata este intubata și sedata. Adolescenta se afla internata la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures. Iata care este starea ei de sanatate!

- Asociația Forța Fermierilor cere Guvernului sa introduca urgent un mecanism stabil și durabil privind limitarea importului cerealelor și oleaginoaselor, similar cu cel instituit in Romania și Bulgaria. „Recent, autoritațile au anunțat ca starea de urgența urmeaza sa fie ridicata incepand cu 1 ianuarie…