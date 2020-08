Stiri pe aceeasi tema

- Medicii veterinari au depistat primul caz de coronavirus la o pisica! Patrupedul din Marea Britanie prezenta simptome ușoare de boala. A aparut primul caz al unui animal infectat cu Covid-19. O pisica din Marea Britanie a fost testata pozitiv cu virusul Sars-CoV-2, dupa ce s-a infectat de la stapanii…

- Dan Petrescu a fost testat pozitiv la COVID-19. CFR Cluj ajunge la 13 cazuri de infectare. Adrian Paun a fost primul jucator de la CFR Cluj depistat pozitiv la noul coronavirus. Dan Petrescu va fi internat pentru cel putin 48 de ore in spital in urma testului pozitiv. CFR Cluj ar trebui sa joace…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus continua sa creasca de la o zi la alta, iar in același timp medicii descopera alte simptome. Mai exact, aceștia spuns ca bolnavii de COVID-19 se pot confrunta cu iritații in interiorul gurii.

- In timp ce la noi inundațiile rup pamantul, in Franța se inregistreaza temperaturi de 37° Celsius. Autoritațile indeamna populația sa fie prudența și sa respecte regulile de distanțare, sa se hidrateze și sa evite deplasarile la orele pranzului.

- Al doilea val al epidemiei de coronavirus este un risc real, i-au avertizat medicii de top pe politicienii din Marea Britanie, scrie Agerpres, citind agenția Reuters. "Desi forma viitoare a pandemiei in Regatul Unit este greu de prevazut, dovezile disponibile indica probabilitatea tot mai mare" a reizbucnirii…

- Guvernul britanic a anuntat joi ca va trece la utilizarea tehnologiei dezvoltate de Apple si Google pentru pentru testarea si urmarirea contactelor persoanelor infectate cu noul coronavirus, renuntand la o aplicatie creata in Marea Britanie, care nu functioneaza suficient de bine pe iPhone-uri, transmite…

- Noul coronavirus continua sa faca victime, iar una dintre ele este chiar unul dintre medicii care s-au trezit cu pielea inchisa la culoare in urma infecției cu COVID-19. Mai exact, se pare ca unul dintre doctori a murit dupa luni de zile de tratament.

- La Iași au fost dezgropate inca 3 cadavre in cazul spirtului contrafacut. Pana in acest moment, 17 persoane, printre care 12 ieșeni, au murit din cauza ca au consumat spirt contrafacut Sante Med. Anchetatorii au decis sa extinda ancheta dupa ce la Sibiu au murit doi barbați din aceeași cauza. In timp…