Stiri pe aceeasi tema

- La Atena a avut loc cea de-a 9-a Sesiune Plenara a Adunarii Parlamentare a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (AP SEECP), iar delegația Parlamentului Romaniei a fost condusa de deputatul aradean Vasile Nagy. La eveniment au fost prezente delegațiile parlamentelor din Atena, Ankara, București,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a evidentiat in cadrul Summitului sefilor de stat si de guvern din cadrul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), desfasurat vineri la Salonic, provocarile cu care se confrunta intreaga regiune dupa pandemie, in contextul tensionat al razboiului…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a participat, astazi, la Summit-ul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), desfașurat in Grecia, Salonic. Principalele subiecte de pe agenda reuniunii au vizat evoluția relațiilor dintre țarile din regiunea Europei de Sud-Est și provocarile la nivel global,…

- Participarea la cea de-a 9-a Sesiune Plenara a Adunarii Parlamentare a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (Atena, 1-2 iunie 2022) Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ambasadorul SUA la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Michael Carpenter, a declarat, luni, la Washington, ca Rusia planuieste sa anexeze regiunile ucrainene Donetk si Lugansk prin alegeri „false”, transmite The Guardian.

- O importanta reuniune a Comisiei generale pentru afaceri sociale a Adunarii Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) a avut loc de curand, in varianta on-line, cu participarea unor parlamentari din țarile din regiune. Tema dezbaterii a fost: „Oportunitați pentru dezvoltarea…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si Consiliul Europei au cerut joi Rusiei sa nu mai atace lacase de cult si locuri cu semnificatie religioasa din Ucraina, transmite dpa, conform Agerpres . Ca structuri angajate in promovarea dialogului pasnic, „facem apel la Rusia sa inceteze…

- Astazi am participat la reuniunea Comisiei generale pentru justiție, afaceri interne și cooperare in domeniul securitații a Adunarii Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP) , care a avut loc la Atena, in organizarea Parlamentului elen. Fii la curent cu cele…