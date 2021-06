Stiri pe aceeasi tema

- Indonezia a depasit luni pragul de doua milioane de cazuri de covid-19, in contextul in care in aceasta tara din Asia de Sud-Est accelereaza un nou val de contaminari, iar spitalele sunt aproape pline, alimentand temeri cu privire la o scapare de sub control a epidemiei, relateaza AFP. Bilantul…

- India a depasit marti pragul de 20 de milioane de cazuri de COVID-19 de la inceputul pandemiei, potrivit datelor oficiale, in timp ce boala continua sa faca ravagii in aceasta tara in care spitalele sunt suprasaturate, relateaza agentiile AFP si EFE.

- Peste 66.500 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 50 de reactii adverse. Totodata a fost depasit pragul de 2 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze, a anuntat luni Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19…

- Bilanțul total al deceselor din cauza Covid-19 din India a depașit, miercuri, cifra de 200.000, dupa ce in ultimele 24 de ore au murit din nou peste 3.000 de oameni din cauza imbolnavirii, relateaza Euronews . In total, numarul celor decedați din cauza coronavirusului de la inceputul pandemiei a ajuns…

- Autoritațile spun ca sunt toate șansele sa se ajunga și la numarul de 5 milioane de persoane vaccinate la inceputul lunii iunie, in condițiile in care campania va continua in același ritm ca pana acum. O noua borna importanta in procesul de vaccinare anti-Covid a fost atinsa aseara, cand a fost administrata…

- Franta a depasit, aseara, pragul de o suta de mii de decese asociate COVID, de la declansarea epidemiei. In tara sunt raportate zilnic 30-40.000 de noi contaminari. Sunt peste 30.000 de pacienti COVID in spitale, din care aproape 6.000 in stare grava la reanimare. Tot aseara, s-a anuntat si ca 12 milioane…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.002.865 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 902.239 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 la nivel global a depasit, marti, pragul de 3 milioane, noul val de infectii in pline eforturi de vaccinare, transmite Reuters. Oficialii din sectorul sanatatii atribuie revenirea la crestere a numarului de decese, in special in Brazilia si India, variantelor…