Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți, in unanimitate, un proiect legislativ privind extinderea varstei pana la care se poate acorda concediu si indemnizație pentru ingrijirea copilului bolnav, de la 7 ani cat este in prezent, la 12 ani. Conform legii adoptate, la articolul 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 12 ani, iar in cazul copilului…