A cerut-o în căsătorie chiar în seara de Ajun în centrul Timișoarei In seara de Ajun aceasta seara, in timp ce efectuau o misiune de asigurare a masurilor specifice la Targul de Craciun, pompierii din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Timișoara, i-au venit in sprijin colegului nostru sublocotenent Radu Anton. Acesta a decis ca in aceasta seara minunata sa iși ceara prietena de soție. Și pentru ca Gabriela a fost ani de zile un voluntar activ in cadrul inspectoratului, niciun decor nu putea fi mai potrivit pentru acest eveniment important, decat autospecialele de intervenție și colegii pompieri care au aplaudat emoționați deznodamantul fericit. Felicitari,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

