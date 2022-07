Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul bulgar condus de premierul liberal Kiril Petkov a fost inlaturat miercuri printr-o motiune de cenzura, care arunca tara intr-o noua criza politica dupa deja trei runde de alegeri desfasurate anul trecut, transmite AFP. Motiunea de cenzura a fost adoptata cu votul a 123 de deputati dintr-un…

- Guvernul britanic se declara, miercuri, "dezamagit" de lansarea Uniunii Europene a procedurilor de infringement impotriva sa dupa decizia luata de Londra de a revizui unilateral statutul post-Brexit al Irlandei de Nord, relateaza AFP. "Suntem dezamagiti ca UE a intreprins aceasta actiune in justitie",…

- Guvernul britanic si-a prezentat oficial luni proiectul de lege care pune sub semnul intrebarii in mod unilateral statutul vamal post-Brexit al Irlandei de Nord, in ciuda amenintarilor cu represalii din partea europenilor, care considera propunerea ilegala, relateaza AFP. Publicarea acestui proiect,…

- Partidul Conservator al premierului britanic Boris Johnson a pierdut controlul asupra unor bastioane tradiționale din Londra și a suferit eșecuri in alte parți in alegerile locale. Alegatorii au pedepsit guvernul sau pentru o serie de scandaluri. In timp ce primele rezultate sugerau ca Johnson, un fost…

- Reuniunile organizate la sediul guvernului britanic in timpul crizei COVID s-au lasat cu amenzi și chiar cu scuze din partea premierului Boris Johnson, care și-a recunoscut „greșeala”. La o saptamana dupa ce a fost amendat de poliție, Boris Johnson spune ca nu știa ca petrecerea organizata in iunie…

- Marea Britanie ar putea trimite zeci de mii de solicitanți de azil in Rwanda pentru a fi relocați in țara africana ca parte a unei abordari mai dure pentru a rupe rețelele de trafic de persoane și a opri fluxul de migranți ilegali peste Canalul Manecii, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut joi…