- Cercetatori de la Universitatea Cambridge au descoperit in secvența genetica a virusului SARS-CoV-2 o inserție de opt aminoacizi, identica unui fragment similar dintr-una din proteinele omului. Lucrarea cercetatorilor britanici a fost publicat pe eLife. Inserția este amplasata intr-un punct al genomului…

- Cercetatorii de la Northwestern University au dorit sa afle de ce oamenii se trezesc mai greu in diminețile friguroase. Oamenii de știința americani de la Northwestern University au descoperit recent un circuit neuronal care poate fi asociat unui termometru, intrucat transmite la creier informatii…

- Oamenii de stiinta de la Institutul de Genetica al University College of London au descoperit aproape de 200 de mutatii genetice ale noului coronavirus SARS-Cov 2. Ei spun ca studiind mutațiile ințeleg cum se transmite acesta de la o persoana la alta, dar și ca nu trebuie sa ne fie frica de ele. Cercetatorii…

- Cercetatorii americani anunta ca au descoperit o mutatie a coronavirusului care l-ar face mai contagios. Si de la care oamenii s-ar putea infecta mai usor si a doua oara. Mutatia a fost depistata la nivelul unei proteine folosite in vaccinuri. Oamenii de știința americani de la Los Alamos National Laboratory…

- Din 15 mai, toți locuitorii din Romania vor fi obligați sa poarte maști de protecție pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus. Cercetatorii au facut un studiu și au stabilit care sunt cele mai eficiente maști. Oamenii de știința de la Universitatea din Chicago au studiat ce materiale sunt eficiente…

- Cercetatorii chinezi le dau o veste trista iubitorilor de animale si au declarat ca pisicile si cainii se pot infecta cu noul coronavirus, totusi acestia nu pot transmite la oameni virusului si nu pot muri din cauza acestuia. In urma experimentelor desfasurate in laborator de oamenii de stiinta din…

- Oamenii de stiinta au avertizat ca masurile de distantare sociala ar putea fi necesare la anumite intervale pana in 2022, in contextul in care, in absenta unui vaccin sau a unor tratamente, ne putem astepta la mai multe valuri epidemice, relateaza The Guardian.

- Oamenii de știința din intreaga lume incearca sa descopere cat mai multe despre modul in care noul coronavirus evolueaza și se manifesta in corpul uman. Potrivit unei noi teorii a cercetatorilor francezi, ar exista o legatura intre produsele lactate fermentate – kefir, sana, iaurt etc. – și virusul…