90% din deciziile care au fost luate de ANRE "sunt luate la nivel politic"

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene au cazut de acord in cursul noptii de joi spre vineri asupra unei „foi de parcurs” vizand sa introduca, in saptamanile urmatoare, masuri pentru a stopa cresterea preturilor la energie, comenteaza AFP și Agerpres. Razboiul din Ucraina si sanctiunile impuse Rusiei au provocat…

- "Incepe imediat Consiliul de toamna, avem destul de multe teme pe agenda. Avem de ieri, pe masa, o propunere a Comisiei Europene, o propunere buna, care contine inclusiv elemente pe care le-am solicitat si eu in repetate randuri. Este un document destul de tehnic si nu cred ca vom intra astazi in toate…

- Un plan „decent” de economisire a energiei este o idee buna și nu ar fi rau sa fie pusa in practica, dupa cum declara președintele Klaus Iohannis, care a mai declarat ca e nevoie și de masuri prin care prețul energiei sa fie redus la nivel european. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca la nivelul Uniunii Europene este nevoie de masuri „mai hotarate” decat pana in prezent astfel incat pretul energiei sa fie redus. „E nevoie de masuri mai hotarate decat am avut pana acum pentru a duce pretul energiei in jos. Cu toate sanctiunile, cu…

- Situația precara a finanțelor publice ale Ucrainei provoaca tulburari in guvernul SUA. Financial Times FT relateaza ca mai mulți oficiali guvernamentali de la Washington au crescut presiunea asupra oficialilor UE pentru a transfera bani catre Kiev, scrie Berliner Zeitung. Un oficial al UE a declarat…

- Niculae Havrileț: Romania are resurse energetice pentru a trece de iarna Niculae Havrilet. Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (18 august, ora 8:29) - Emisiunea: "Apel matinal" - Realizator: Daniela Petrican, Catalin Cîrnu. Daniela Petrican: Executivul…

- In mijlocul unei crize alimentare mondiale, in care preturile au atins valori record, Uniunea Europeana incearca sa impiedice aparitia unor probleme in aprovizionarea cu alimente. Multe tari din Europa se confrunta cu cresterea preturilor.

- Guvernul Spaniei a anuntat luni seara limite de temperatura pentru aerul conditionat si incalzirea cladirilor, in vederea economiei de energie, transmit Agentiile Reuters si dpa. Sistemele energetice europene se confrunta cu probleme din cauza valului de caldura si al reducerii importurilor de gaze…