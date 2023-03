Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru (52 de ani), fost mare internațional, considera ca Adrian Șut (23 de ani), mijlocașul defensiv al vicecampioanei Romaniei, FCSB, reprezinta o soluție pentru echipa naționala, in vederea preliminariilor Campionatului European din Germania, care vor incepe in mai puțin de o luna. ...

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis amanarea dezbaterii moțiunii simple impotriva ministrului Muncii, la cererea social-democratului, care a motivat ca avea programata o vizita de lucru la Madrid.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis joi mentinerea dobanzii-cheie de politica monetara la nivelul de 7- pe an, decizie care marcheaza, oficial, incheierea ciclului de crestere a costurilor de finantare, datorita imbunatatirii perspectivelor privind inflatia. Specialistii se asteapta ca dobanzile…

- Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia, a declarat pentru prima oara marti ministrul ei de externe, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura suedeza, informeaza France Presse si Reuters.

- In cadrul acestui serial ne-am propus sa va prezentam lucruri care nu sunt așa cum ar trebui sa fie. Pot parea detalii sau lucruri marunte, dar ar trebui cu toții sa știm ca in viața detaliile fac diferența de multe ori. Acesta este un serial in care vom atrage atenția asupra unor lucruri care noua…

- Dupa cum deja știți, pentru ca noua ne pasa de Campina, am decis sa continuam sa va prezentam lucruri care nu sunt așa cum ar trebui sa fie. Pot parea detalii sau lucruri marunte, dar ar trebui cu toții sa știm ca in viața detaliile fac diferența de multe ori. Acesta este un serial in care vom atrage…

- In cadrul acestui serial ne-am propus sa va prezentam lucruri care nu sunt așa cum ar trebui sa fie. Pot parea detalii sau lucruri marunte, dar ar trebui cu toții sa știm ca in viața detaliile fac diferența de multe ori. Acesta este un serial in care vom atrage atenția asupra unor lucruri care noua…

- Bunica lui Yoo Young Yi a nascut șase copii. Mama ei a nascut doi. Yoo nu vrea niciunul, scrie cotidianul Asahi Shimbun, intr-o analiza a situației demografice a Coreei de Sud. „Mie și soțului meu ne plac atat de mult copiii... dar sunt lucruri pe care ar trebui sa le sacrificam daca am crește copii”,…