- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Senatul Romaniei ii invita pe copii și pe parinți la cea de-a patra ediție a Senatului Copiilor. Evenimentul, gazduit in incinta și gradinile Senatului, se va desfașura sambata, 1 Iunie 2024, intre orele 10:00 ș

- Peste 25.000 de participanți au fost prezenți la cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional de Arta Stradala – Antante, desfașurat intre 24 și 26 mai pe Bulevardul Nicolae Balcescu din Buzau. Timp de trei zile, locuitorii orașului și vizitatorii de toate varstele s-au bucurat de cele peste 44…

- Sambata,1 iunie, intre orele 14.00 si 19.00, copiii si parintii sunt invitati sa petreaca timp de calitate la cea de-a patra ediție a evenimentului „1 Iunie pe bicicleta”. impreuna cu Asociația de Ciclism și Ecologie Maramureș Bike, va invitam, copii și parinți, sa petreceți timp de calitate la cea…

- Conferința NEXTGEN organizata de catre International School of Oradea, revine cu cea de-a patra ediție care va aduce in atenția publicului oradean, subiectul controversat al zilelor noastre, BORN TO BE DIGITAL pe data de 19 mai la Sala de Evenimente Queen Mary din Oradea pe data de 19 mai 2024.

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) pregatește, impreuna cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), o noua ediție a programului Start-Up Nation. Cea de-a IV-a ediție a proiectului de succes de susținere a antreprenorilor romani presupune finanțari din fonduri…

- Arbitrul international de polo pe apa oradean Adrian Alexandrescu va oficia la a patra editie a Jocurilor Olimpice din cariera, dupa Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 si Tokyo 2020, fiind nominalizat de World Aquatics sa oficieze si la editia care va avea loc in aceasta vara, la Paris. Adrian Alexandrescu…

- Zarug și Eliza au impresionat cu momentul lor spectaculos din a patra gala Te cunosc de undeva! sezoul 20 din 9 martie 2024. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun, iar unul dintre jurați le-a acordat mult ravnitul bonus de 100 de puncte.